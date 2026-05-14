Татьяна Тарасова оценила сотрудничество Трусовой с французским хореографом Ришо

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о сотрудничестве серебряного призёра Олимпиады Александры Игнатовой (Трусовой) с французским хореографом Бенуа Ришо. По словам наставника, нужно дождаться готовой и отработанной программы.

У фигуристки всегда были интересные программы, она исполняла все многооборотные прыжки, и если к этому добавится ещё и интересная постановка, спортсменка сможет добиться замечательного результата.

«Никто этого не делал, а она делала! Всегда был свой стиль и направление. Может, Ришо предложит ей что-то другое», — отметила собеседница «Чемпионата».

Тем временем фигуристка Софья Муравьёва, которая ранее обратилась с просьбой об отчислении из национальной сборной, намерена получить право выступать за Францию. В прошлом году она участвовала в международных сборах с известным французским хореографом Бенуа Ришо.