Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 11:27

Татьяна Тарасова оценила сотрудничество Трусовой с французским хореографом Ришо

Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru

Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о сотрудничестве серебряного призёра Олимпиады Александры Игнатовой (Трусовой) с французским хореографом Бенуа Ришо. По словам наставника, нужно дождаться готовой и отработанной программы.

У фигуристки всегда были интересные программы, она исполняла все многооборотные прыжки, и если к этому добавится ещё и интересная постановка, спортсменка сможет добиться замечательного результата.

«Никто этого не делал, а она делала! Всегда был свой стиль и направление. Может, Ришо предложит ей что-то другое», — отметила собеседница «Чемпионата».

Фигуристка Трусова призналась, что ошиблась в ожиданиях от брака
Фигуристка Трусова призналась, что ошиблась в ожиданиях от брака

Тем временем фигуристка Софья Муравьёва, которая ранее обратилась с просьбой об отчислении из национальной сборной, намерена получить право выступать за Францию. В прошлом году она участвовала в международных сборах с известным французским хореографом Бенуа Ришо.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Фигурное катание
  • Франция
  • Татьяна Тарасова (тренер)
  • Александра Трусова
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar