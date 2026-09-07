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Опубликовано 7 сентября, 13:42

Татьяна Тарасова вернулась домой после нескольких дней в больнице

Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову выписали из больницы. После нескольких дней в клинике 79-летняя пациентка вернулась домой. Поводов для беспокойства о её здоровье нет. Госпитализация не была экстренной и потребовалась для плановой диагностики, рассказал ТАСС племянник тренера Алексей Тарасов.

«Было плановое обследование, она сейчас дома», — сообщил он о завершении всех медпроцедур.

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Как сообщалось, 3 сентября тренер Татьяна Тарасова была госпитализирована. Выяснилось, что у неё было намечено плановое обследование. Весной тренер уже проходила лечение в стационаре. В апреле её доставили в реанимацию после осложнений на фоне ОРВИ. Про её нынешнее состояние здоровья родственники сказали, что опасений никаких нет.

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