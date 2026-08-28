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28 августа, 14:40

Алина Загитова откроет школу фигурного катания на базе нового центра в Казани

Обложка © Telegram / Алина Загитова

Обложка © Telegram / Алина Загитова

Олимпийская чемпионка Алина Загитова 30 августа откроет свою школу фигурного катания в Казани. Мероприятие пройдёт на базе нового Центра фигурного катания, сообщила спортсменка в Telegram.

Программа начнётся в 9:30. Для воспитанников проведут открытую тренировку, после которой юные фигуристы покажут свои номера.

Зрителей также ждут показательные выступления спортсменов, автограф-сессия Загитовой и её собственный выход на лёд. Вход на мероприятие будет свободным.

Сам Центр фигурного катания в Казани открыли накануне, 27 августа. На его базе с 30 августа должна начать работу школа Загитовой.

«А чего ты добился?»: Загитова разнесла хореографа Ригини за сомнения в её тренерском таланте
«А чего ты добился?»: Загитова разнесла хореографа Ригини за сомнения в её тренерском таланте

Ранее Татьяна Тарасова призвала не критиковать Алину Загитову за отсутствие тренерского опыта до открытия её школы. Заслуженный тренер СССР считает, что олимпийской чемпионке нужно дать возможность попробовать себя в новой роли: «Вот и у Загитовой всё получится».

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Дарья Денисова
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