Алина Загитова откроет школу фигурного катания на базе нового центра в Казани

Олимпийская чемпионка Алина Загитова 30 августа откроет свою школу фигурного катания в Казани. Мероприятие пройдёт на базе нового Центра фигурного катания, сообщила спортсменка в Telegram.

Программа начнётся в 9:30. Для воспитанников проведут открытую тренировку, после которой юные фигуристы покажут свои номера.

Зрителей также ждут показательные выступления спортсменов, автограф-сессия Загитовой и её собственный выход на лёд. Вход на мероприятие будет свободным.

Сам Центр фигурного катания в Казани открыли накануне, 27 августа. На его базе с 30 августа должна начать работу школа Загитовой.

Ранее Татьяна Тарасова призвала не критиковать Алину Загитову за отсутствие тренерского опыта до открытия её школы. Заслуженный тренер СССР считает, что олимпийской чемпионке нужно дать возможность попробовать себя в новой роли: «Вот и у Загитовой всё получится».