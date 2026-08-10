«Все мы начинали с нуля»: Тарасова вступилась за Загитову перед открытием её школы в Казани

Критиковать фигуристку Алину Загитову за отсутствие тренерского опыта ещё до начала работы её школы преждевременно. Олимпийской чемпионке сначала нужно дать возможность попробовать себя в новой роли, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Тарасова напомнила, что любой специалист когда-то начинал с нуля. Сама она в молодом возрасте стала главным тренером сборной СССР и тоже поначалу столкнулась с трудностями.

«Вот и у Загитовой всё получится», — подчеркнула Тарасова в комментарии RT.

Центр фигурного катания в Казани планируют открыть 30 августа. Объект, на базе которого должна заработать школа Загитовой, обошёлся примерно в 1,3 млрд рублей. При этом полноценный тренерский состав пока не сформирован.

Загитова приостановила соревновательную карьеру в 2019 году. В её активе золото Олимпийских игр 2018 года, победа на чемпионате мира 2019-го, а также золото и серебро чемпионатов Европы.

Ранее Life.ru рассказывал, что Загитова жёстко ответила хореографу Ивану Ригини, который усомнился в её тренерских способностях. Фигуристка напомнила о своём опыте выступлений и многолетней работе в одном из сильнейших тренерских штабов, заявив, что короткая спортивная карьера не означает неспособность передавать знания ученикам.