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Опубликовано 17 сентября, 13:53

Татьяну Тарасову снова госпитализировали из-за ухудшения состояния после выписки

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова снова госпитализирована спустя некоторое время после выписки. Её состояние ухудшилось в начале недели, сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

«Состояние ухудшилось в начале недели, немногим спустя после выписки, и она была госпитализирована. Сейчас её состояние стабильно, но о выписке речь пока не идёт», — рассказал собеседник агентства.

Племянник тренера Алексей Тарасов также подтвердил, что она снова находится в больнице.

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Ранее Life.ru сообщал, что в начале сентября Тарасова находилась в больнице на плановом обследовании. Тогда её родственники говорили, что состояние тренера не вызывает опасений. Позже она вернулась домой.

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Наталья Афонина
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