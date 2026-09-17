Татьяну Тарасову снова госпитализировали из-за ухудшения состояния после выписки

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова снова госпитализирована спустя некоторое время после выписки. Её состояние ухудшилось в начале недели, сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

«Состояние ухудшилось в начале недели, немногим спустя после выписки, и она была госпитализирована. Сейчас её состояние стабильно, но о выписке речь пока не идёт», — рассказал собеседник агентства.

Племянник тренера Алексей Тарасов также подтвердил, что она снова находится в больнице.