Состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось в реанимации: актриса в бреду

88-летняя народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина продолжает находиться в реанимации. По данным Telegram-канала Mash, состояние актрисы врачи оценивают как тяжёлое, но стабильное.

Как сообщает источник, артистка получает кислород через носовые канюли, а её сердце бьётся нерегулярно. Медики продолжают следить за состоянием пациентки. У Федосеевой-Шукшиной также наблюдаются проблемы со слухом и снижение когнитивных функций. По информации Mash, у актрисы ухудшились память и внимание.

Артистка не ориентируется во времени и пространстве и не осознаёт, что находится в больнице. При этом она помнит собственное имя, возраст и то, кто она.

Напомним, 14 октября народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина экстренно была доставлена в больницу. Пожилую знаменитость доставили в отделение реанимации из-за резкого обострения кардиологического заболевания. Сейчас звёздная пациентка находится под пристальным наблюдением медиков, которые проводят все необходимые терапевтические процедуры для стабилизации сердечной деятельности. Лидия Федосеева-Шукшина известна по ролям в фильмах «Калина красная», «Печки-лавочки» и «Они сражались за Родину». В сентябре актрисе исполнилось 88 лет.