Актриса Федосеева-Шукшина второй день находится в отделении реанимации

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина экстренно попала в медицинское учреждение. Пожилую знаменитость доставили в отделение реанимации из-за резкого обострения кардиологического заболевания.

О произошедшем журналистам ТАСС рассказала дочь артистки Ольга Шукшина. Она уточнила, что самочувствие матери внезапно пошло на спад, после чего родственники незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи.

«Маму госпитализировали, было ухудшение с сердцем, вызвали скорую. В больнице она второй день и пока остаётся там», — поделилась близкая родственница актрисы.

Сейчас 85-летняя пациентка находится под пристальным наблюдением медиков, которые проводят все необходимые терапевтические процедуры для стабилизации сердечной деятельности.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года. Всесоюзную известность и любовь зрителей ей принесли яркие роли в таких классических картинах, как «Калина красная» (1973), где она сыграла Любу Байкалову, «Печки-лавочки» (1972) и «Сверстницы» (1959). Актриса создала на экране уникальный образ простой русской женщины с широкой душой, добрым сердцем и несгибаемой силой духа. Всего на её счету более ста ролей в кино.

В 1984 году артистку удостоили почётного звания Народной артистки РСФСР. За свои творческие достижения она награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почёта и «Знак Почёта».

В 1990-е и 2000-е годы Лидия Николаевна не оставила профессию, продолжая сниматься в кино и сериалах, а также возглавив благотворительный фонд имени Василия Шукшина. Даже находясь на пенсии, она продолжает творческую деятельность, оставаясь одной из самых любимых и узнаваемых актрис нескольких поколений.

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