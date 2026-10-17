Porsche звезды «Беспринципных» из мести повредили в шиномонтаже в Москве на 1 млн рублей

Автомобиль Porsche актрисы Зои Зиновьевой, известной по сериалу «Беспринципные», получил серьёзные повреждения в московском шиномонтаже. По словам артистки, ущерб предварительно оценили в миллион рублей. О случившемся она рассказала в соцсетях.

Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zzinovieva_

Как утверждает Зиновьева, она оставила машину в мастерской на улице Правды. При получении автомобиля сумма за услуги оказалась выше предварительно согласованной. Актриса отказалась платить больше и предложила разрешить спор в судебном порядке, после чего внесла изначально оговорённую сумму.

Фото © Threads (Соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zzinovieva_

Фото © Threads (Соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zzinovieva_

По словам Зиновьевой, сотрудники мастерской не отпускали её, а когда она попыталась выехать, опустили ворота прямо на автомобиль. В результате повреждения появились на крыше, лобовом стекле, капоте и фарах Porsche.

Зиновьева написала заявление в полицию. Теперь она намерена добиваться возмещения ущерба через суд вместе с юристом.

Актриса также снималась в проектах «Триггер», «Омар в большом городе», «Здравствуйте, вам пора», «Немодельное агентство» и «Дядя Лёша».