Суд вынес приговор байкеру, виновному в смерти актрисы Добромиловой
Сбивший актрису Добромилову байкер приговорён к 1,5 года принудительных работ
Обложка © VK / Ксения Добромилова
Байкера, по вине которого в Москве погибла актриса Добромилова, приговорили к 1,5 годам принудительных работ. Суд вынес решение по делу о смертельном ДТП.
Фото © Life.ru
Авария произошла в Москве с участием мотоциклиста и актрисы. В результате столкновения Добромилова получила тяжёлые травмы и погибла.
Суд признал мотоциклиста Максим Завирюха виновным и назначил ему наказание в виде полутора лет принудительных работ, а также лишение прав на управление транспортными средствами на два с половиной года. Свою вину байкер признал.
Актриса и фотограф Ксения Добромилова погибла 5 мая на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Она снимала проезжающих мотоциклистов, когда один из байкеров врезался в неё. После аварии водителя мотоцикла задержали на месте. Им оказался 32-летний Максим Завирюха, который после столкновения сам вылетел с байка и получил ушибы и повреждения связок, но от госпитализации отказался. По факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело. Следствие квалифицировало произошедшее по части 3 статьи 264 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. На первом заседании суда обвиняемый не смог сдержать эмоций и расплакался в зале. Завирюха полностью признал вину в смертельном ДТП с Добромиловой, после чего суд оставил его под домашним арестом.
Ксения Добромилова была известна не только как актриса и фотограф. Она участвовала в съёмках клипа HammAli & Navai «Девочка-война», а также снимала мотоциклистов и вела блог, посвящённый этой работе.
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