Суд вынес приговор байкеру, виновному в смерти актрисы Добромиловой

Байкера, по вине которого в Москве погибла актриса Добромилова, приговорили к 1,5 годам принудительных работ. Суд вынес решение по делу о смертельном ДТП.

Фото © Life.ru

Авария произошла в Москве с участием мотоциклиста и актрисы. В результате столкновения Добромилова получила тяжёлые травмы и погибла.

Суд признал мотоциклиста Максим Завирюха виновным и назначил ему наказание в виде полутора лет принудительных работ, а также лишение прав на управление транспортными средствами на два с половиной года. Свою вину байкер признал.

Ксения Добромилова была известна не только как актриса и фотограф. Она участвовала в съёмках клипа HammAli & Navai «Девочка-война», а также снимала мотоциклистов и вела блог, посвящённый этой работе.