Байкер, сбивший насмерть актрису Добромилову, выплатил её маме 2 млн

Мотоциклист Максим Завирюха, обвиняемый по делу о смертельном наезде на актрису и фотографа Ксению Добромилову, выплатил её матери два миллиона рублей. Подтверждающие документы защита представила в Дорогомиловском суде Москвы.

Сумма предназначена для возмещения морального и материального вреда. Сам Завирюха признал вину в предъявленном ему обвинении. Защита также просила прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон, однако суд в этом отказал. При этом мать погибшей не возражала против рассмотрения дела в особом порядке — без исследования всех доказательств в судебном заседании.

Добромилова была актрисой, фотографом и участницей клипа HammAli & Navai «Девочка-война». Трагедия произошла 5 мая на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Добромилова находилась на проезжей части и фотографировала мотоциклистов, когда в неё въехал байк под управлением Завирюхи. Девушка получила смертельные травмы.

Мотоциклисту предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ — в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека. После ДТП суд отправил его под домашний арест. Максим Завирюха полностью признал вину по делу о гибели Ксении Добромиловой.