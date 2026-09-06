Axios: США предложили России и Украине обновить план урегулирования

Новый вариант предложения по урегулированию конфликта на Украине намерены совместно проработать Москва, Киев и Вашингтон. С такой инициативой, по данным Axios, выступили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

«Дела могут пойти в правильном направлении, если все вовлечённые стороны примут соответствующие меры», — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что прорыва в переговорах по урегулированию конфликта на Украине американская сторона рассчитывает добиться до начала зимы. О таких планах спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер сообщили главе киевского режима Владимиру Зеленскому.