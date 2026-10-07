Азербайджан опроверг связь с делом экс-главы разведки Германии Ханнингом

Азербайджан опроверг сообщения зарубежных СМИ о связи страны с расследованием дела бывшего главы Федеральной разведывательной службы Германии Августа Ханнинга. В Совете по медиа и вещанию республики назвали подобные публикации информационной манипуляцией.

В ведомстве заявили, что распространение утверждений о причастности Азербайджана без ссылок на официальные источники не соответствует действительности. Там также выразили обеспокоенность тем, что такие сведения преподносятся аудитории как установленный факт.

«Распространение подобных материалов без ссылки на официальный источник неприемлемо и является ничем иным, как информационной манипуляцией», — говорится в заявлении.

В Совете по медиа и вещанию считают, что публикации направлены на нанесение ущерба отношениям Баку и Берлина. Азербайджанская сторона призвала международные СМИ соблюдать принципы точности и объективности, ссылаться на достоверные источники и проверять распространяемую информацию.

Дело бывшего главы Федеральной разведывательной службы Германии Аугуста Ханнинга стало известно после его задержания по подозрению в шпионаже и государственной измене. Ранее Life.ru сообщал, что немецкие СМИ связали расследование с возможной передачей секретных материалов в интересах азербайджанской спецслужбы.