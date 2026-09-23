Бабье лето больше не ждите! Москвичам пообещали короткое потепление перед дождями

В ближайшие дни в Москве ожидается до +17…+20 градусов, однако надолго тепло не задержится, полагает главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, за высокие температуры будут отвечать тёплые секторы циклонов. Однако называть это новой волной бабьего лета неправильно.

Для него необходим продолжительный период сухой, солнечной и тёплой погоды после похолодания. В этом сентябре такой период уже был и завершился. К середине следующей недели дневные показатели снизятся до +15…+18 градусов, погода станет дождливой и пасмурной, заключила собеседница «Вечерней Москвы».

Ранее врач назвала пять факторов, повышающих риск падения осенью. По её словам, осенний травматизм начинается не только с первого гололёда.