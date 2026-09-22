Баг в спортивном симуляторе FC 27 оставил футболисток в одном нижнем белье

Игроки ранней версии EA Sports FC 27 обнаружили необычный графический баг: некоторые футболистки и другие женские персонажи появляются в кат-сценах и прямо на поле в одном нижнем белье. Несколько таких случаев уже разошлись по Reddit и игровым СМИ.

Один из роликов появился после старта раннего доступа 18 сентября. Перед матчем в режиме Football Ultimate Team камера заглядывает в раздевалку, где среди полностью экипированных футболистов можно заметить женского персонажа без игровой формы.

Баг в EA Sports FC 27 оставил футболисток в одном нижнем белье. Фото © Reddit

Похожая проблема проявилась и в других сценах. Пользователи публиковали кадры с женскими персонажами в нижнем белье во время празднования гола и на скамейке запасных. Сообщалось также о таком же сбое с женским тренером после матча.

Почему исчезает часть одежды, пока неизвестно. Игроки предполагают, что игра в некоторых сценах просто не загружает нужные элементы экипировки поверх модели персонажа, однако официального подтверждения этой версии нет. Electronic Arts публично не объясняла причину именно этого бага и не анонсировала отдельное исправление для него.

Курьёз обнаружили ещё до полноценного релиза футбольного симулятора. Владельцы расширенных изданий получили доступ к EA Sports FC 27 с 18 сентября, а глобальный запуск игры состоится 25 сентября. Она выйдет на ПК, PlayStation, Xbox и консолях Nintendo Switch.

Ранее Life.ru рассказывал о главных играх Tokyo Game Show 2026, среди которых была и EA Sports FC 27. Футбольный симулятор представили на выставке всего за несколько дней до официального релиза.