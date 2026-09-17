Tokyo Game Show 2026: все главные игры, трейлеры и анонсы

Tokyo Game Show возвращается в юбилейном и одновременно рекордном формате. В 2026 году крупнейшая игровая выставка Японии впервые продлится пять дней — с 17 по 21 сентября. На TGS уже подтверждены Final Fantasy VII Revelation, Persona 4 Revival, новая Crazy Taxi, Total War: Warhammer 40,000, EA Sports FC 27, Control Resonant, Marvel’s Wolverine и десятки других игр. Life.ru собрал главное о Tokyo Game Show 2026: даты, расписание трансляций, самые ожидаемые проекты и анонсы, за которыми стоит следить.

Организаторы называют нынешнюю TGS самой продолжительной в истории. Выставке исполняется 30 лет: первая Tokyo Game Show состоялась в 1996 году. Два первых дня, 17 и 18 сентября, предназначены прежде всего для представителей индустрии, а с 19 по 21 сентября площадка откроется для широкой публики. Основным местом проведения остаётся комплекс Makuhari Messe в Тибе.

Когда пройдёт Tokyo Game Show 2026

Tokyo Game Show 2026 впервые продлится пять дней — с 17 по 21 сентября. Инфографика © Life.ru

Официальные трансляции TGS будут идти сразу на YouTube, Twitch, X, TikTok, Nico Nico, DouYu, bilibili и Douyin. Поэтому следить за крупнейшими презентациями можно будет и без поездки в Японию.

Главные игры Tokyo Game Show 2026

Лайнап TGS 2026 уже настолько большой, что выставка фактически объединит несколько самостоятельных презентаций. Square Enix делает ставку на Final Fantasy, Sega и Atlus — на Persona 4 Revival, Crazy Taxi и свои западные партнёрские проекты, PlayStation привезёт Marvel’s Wolverine и Final Fantasy VII Revelation, а Microsoft проведёт отдельное шоу Xbox.

Final Fantasy VII Revelation и другие игры Square Enix

Одной из главных игр выставки станет Final Fantasy VII Revelation — следующая часть современной трилогии Final Fantasy VII. Square Enix подготовила для неё полноценную демоверсию на своём стенде. Релиз игры назначен на 8 апреля 2027 года для PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и PC.

Но одной Final Fantasy VII компания не ограничится. В официальном списке Square Enix также есть Final Fantasy XIV: Evercold, Final Fantasy Resonance, Dragon Quest Monsters: The Withered World, Romancing SaGa 3: Destinies United, Kingdom Hearts Collection и Kingdom Hearts IV. Для Final Fantasy Resonance подготовлены сразу несколько вариантов демоверсии: начало сюжета, отдельное подземелье и бои на арене.

Кадр из Final Fantasy VII Revelation — одной из главных игр Tokyo Game Show 2026. © Square Enix

Фактически TGS 2026 становится одной из крупнейших презентационных площадок Square Enix этой осенью: сразу несколько ключевых серий издателя собраны на одном стенде.

Persona 4 Revival и возвращение Crazy Taxi

У Sega и Atlus один из самых насыщенных лайнапов всей выставки. В центре внимания — Persona 4 Revival, ремейк одной из самых известных частей Persona. Игре посвящены отдельные выступления, танцевальные шоу и презентации на стенде Atlus.

Рядом расположится Crazy Taxi: World Tour — возвращение культовой аркадной серии Sega. Посетителям TGS дадут сыграть в демоверсию, а разработчики проведут отдельные игровые показы.

Ещё один крупный проект — Total War: Warhammer 40,000. На TGS впервые дадут попробовать японскую локализованную версию стратегии. Релиз игры ожидается в 2027 году.

В том же павильоне Sega представлены EA Sports FC 27 и Control Resonant. Новая футбольная игра EA выходит уже 25 сентября, причём владельцы расширенных изданий получат ранний доступ с 18 сентября — практически одновременно со стартом TGS.

Control Resonant от Remedy тоже находится буквально в нескольких днях от релиза: цифровой выпуск для PS5, Xbox Series X|S и PC намечен на 24 сентября.

В программе Sega/Atlus также заявлены Stranger Than Heaven, Sonic Racing: CrossWorlds, Sonic Pico Park, Metaphor: ReFantazio, Dave the Diver Complete Edition, новый проект Lollipop Chainsaw и другие игры.

Marvel’s Wolverine, GTA VI и стенд PlayStation

Sony привезёт на Tokyo Game Show четыре полноценные игровые демоверсии: Marvel’s Wolverine, Final Fantasy VII Revelation, Monster Hunter Wilds: Ascendance и Ace Combat 8: Wings of Theve.

Отдельное внимание ожидаемо достанется Grand Theft Auto VI. Но здесь есть важная оговорка: Rockstar не анонсировала новую демоверсию GTA VI для TGS. На стенде PlayStation будет специальный кинотеатр, где на 300-дюймовом экране покажут ролик Grand Theft Auto VI: An Extended Look, опубликованный 27 августа. Для дополнительного эффекта Sony задействует напольную систему тактильной отдачи.

Grand Theft Auto VI будет представлена на стенде PlayStation в специальном формате. © Rockstar Games

Таким образом, ждать именно нового трейлера GTA VI только из-за присутствия игры на стенде пока не стоит. Сам релиз назначен на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Ранее Life.ru рассказывал и о том, что в GTA VI заявлены русские субтитры и интерфейс.

Monster Hunter Wilds: Ascendance

Capcom готовит один из наиболее заметных премьерных показов выставки. Monster Hunter Wilds: Ascendance впервые станет доступна посетителям в играбельном виде. Это крупное платное расширение Monster Hunter Wilds, которое добавит новые территории, монстров, ранг заданий и расширенные возможности оружия. Выход дополнения намечен на 2027 год.

Кадр из Monster Hunter Wilds: Ascendance — одного из главных проектов Capcom на TGS 2026. © Capcom

Причём часть сюрпризов Capcom раскроет ещё до официального открытия TGS. Во время Capcom Spotlight 16 сентября разработчики собираются представить в том числе одного из монстров, который появится в Ascendance.

На стенде Capcom также ожидаются Dragon’s Dogma II: Dark Arisen, Mega Man: Dual Override, Onimusha: Way of the Sword, Pragmata и Street Fighter 6.

Capcom привезёт на Tokyo Game Show 2026 сразу несколько крупных игровых проектов. © Capcom

Xbox проведёт отдельную презентацию TGS 2026

Microsoft назначила Xbox Tokyo Game Show 2026 Broadcast на 17 сентября. Начало — в 19:00 по японскому времени, то есть в 13:00 мск. Продолжительность официального слота составляет около 50 минут.

Xbox уже обещает материалы, подготовленные специально для TGS, новые фрагменты игрового процесса и новости игр, выходящих на платформе. На самой выставке можно будет сыграть в Minecraft Dungeons II и мультиплеер Call of Duty: Modern Warfare 4.

Xbox проведёт отдельную презентацию на Tokyo Game Show 2026 и покажет новые игровые материалы. © Microsoft

Именно Xbox Broadcast остаётся одной из главных точек, где во время TGS могут появиться ещё не раскрытые заранее материалы: Microsoft подчёркивает, что часть контента создавалась специально для токийского шоу.

Silent Hill, Castlevania и игры Konami

Konami привезёт на выставку сразу несколько крупных серий. Среди главных проектов — Silent Hill: Townfall, Castlevania: Belmont’s Curse, Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX, Rhapsody in Scarlet, Rev. NOiR и Project Zircon.

Silent Hill: Townfall получит отдельную презентацию на Tokyo Game Show 2026. © Konami Digital Entertainment / Annapurna Interactive

19 сентября Silent Hill: Townfall получит отдельную презентацию с продюсером серии Мотои Окамото и демонстрацией игрового процесса. Кроме того, Konami подготовила юбилейные активности по Castlevania и продолжит продвижение Suikoden STAR LEAP.

Ace Combat 8, Dragon Ball и новый Gundam

Bandai Namco делает ставку на пять проектов. Один из центральных — Ace Combat 8: Wings of Theve: на TGS посетители смогут пройти две миссии из будущей игры.

Также на стенде будут доступны Dragon Ball Xenoverse 3, One Piece: Grand Gourmet и BLEACH Mirrors High.

Bandai Namco представит на TGS 2026 Ace Combat 8, Dragon Ball Xenoverse 3 и другие крупные проекты. © Bandai Namco Entertainment

Особенно интересен Gundam Rogue Orbit: именно на Tokyo Game Show состоится мировая премьера его играбельной демоверсии.

Wo Long 2 и Attack on Titan 3

Koei Tecmo везёт на TGS сразу несколько игр, доступных для самостоятельного прохождения. В Wo Long 2: Wings of Ember посетителям дадут пройти часть уровня Changban и сразиться с боссом Цао Жэнем. Игра выходит в начале 2027 года.

Wo Long 2: Wings of Ember станет одной из главных игр Koei Tecmo на Tokyo Game Show 2026. © Koei Tecmo Games

Также будут доступны Attack on Titan 3, Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered, Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories и Nobunaga’s Ambition: Hisho. Отдельная презентация Attack on Titan 3 с новой информацией запланирована на 18 сентября.

Расписание главных презентаций Tokyo Game Show 2026

Непосредственно TGS стартует 17 сентября, однако игровая программа фактически начинается раньше.

Расписание главных презентаций Tokyo Game Show 2026 по московскому времени. Инфографика © Life.ru

Время рассчитано по официальному расписанию мероприятия с переводом из японского времени в московское. Организаторы предупреждают, что отдельные стенды издателей проводят собственные эфиры параллельно с общей программой TGS.

Самые ожидаемые игры TGS 2026

Если выбирать главные проекты выставки ещё до её открытия, список выглядит так:

Final Fantasy VII Revelation

Persona 4 Revival

Marvel’s Wolverine

Monster Hunter Wilds: Ascendance

Crazy Taxi: World Tour

Total War: Warhammer 40,000

Control Resonant

EA Sports FC 27

Silent Hill: Townfall

Ace Combat 8: Wings of Theve

Dragon Ball Xenoverse 3

Wo Long 2: Wings of Ember

Attack on Titan 3

Call of Duty: Modern Warfare 4

Minecraft Dungeons II

Кадр из Crazy Taxi: World Tour — возвращения культовой аркадной серии Sega. © SEGA

При этом TGS традиционно интересна не только заранее заявленным списком игр. Sega обещает на отдельных сценах новые материалы, Koei Tecmo анонсирует свежую информацию по своим проектам, а Xbox прямо говорит о контенте и геймплее, подготовленных специально к токийской презентации.

Где смотреть Tokyo Game Show 2026 онлайн

Основная программа Tokyo Game Show 2026 будет транслироваться бесплатно. Официальные эфиры доступны на YouTube, Twitch, X, TikTok и других видеоплатформах. Xbox, Capcom, Sega, Atlus, Konami и другие компании также проводят собственные трансляции со своих стендов.

Для зрителей из России двумя ключевыми эфирами на старте станут Capcom Spotlight 16 сентября в 17:00 мск и Xbox Tokyo Game Show 17 сентября в 13:00 мск.

Что могут анонсировать на TGS 2026

До открытия выставки организаторы и издатели раскрыли большую часть демонстрационного лайнапа, но не всю программу будущих новостей. Поэтому разделять подтверждённое и слухи особенно важно.

Точно известно, что Xbox покажет новый геймплей и материалы, подготовленные для TGS. Sega проведёт специальный выпуск RGG TV с новыми материалами, а Koei Tecmo обещает свежую информацию по Wo Long 2, Attack on Titan 3 и другим играм. Capcom раскроет дополнительные подробности Monster Hunter Wilds: Ascendance ещё до официального открытия выставки.

Persona 6 остаётся одним из самых ожидаемых проектов накануне Tokyo Game Show 2026. © ATLUS / SEGA

А вот неподтверждённые утечки о Persona 6, новых проектах крупных японских студий или неожиданных анонсах Microsoft пока стоит воспринимать именно как слухи.

FAQ

Когда начинается Tokyo Game Show 2026?

Tokyo Game Show 2026 начнётся 17 сентября и закончится 21 сентября. Это первая пятидневная TGS и самая длинная выставка за всю историю мероприятия.

Где проходит TGS 2026?

Главной площадкой станет выставочный комплекс Makuhari Messe в городе Тиба недалеко от Токио.

Какие главные игры покажут на Tokyo Game Show 2026?

Среди наиболее заметных проектов — Final Fantasy VII Revelation, Persona 4 Revival, Marvel’s Wolverine, Monster Hunter Wilds: Ascendance, Crazy Taxi: World Tour, Total War: Warhammer 40,000, Control Resonant, EA Sports FC 27, Silent Hill: Townfall, Wo Long 2 и Ace Combat 8.

Покажут ли GTA VI на TGS 2026?

Да, GTA VI присутствует на стенде PlayStation, но пока только в формате специального кинотеатрального показа уже представленного ролика Grand Theft Auto VI: An Extended Look. Новая демоверсия или отдельная презентация Rockstar официально не заявлены.

Будет ли Persona 4 Revival на TGS?

Да. Persona 4 Revival входит в официальный лайнап Sega и Atlus и получит собственные активности и сценические мероприятия.

Где смотреть TGS 2026?

Официальные эфиры Tokyo Game Show будут доступны на YouTube, Twitch, X, TikTok и других видеоплатформах. Отдельные издатели также проведут собственные трансляции.