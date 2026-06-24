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24 июня, 13:28

GTA VI заговорит по-русски: раскрыты локализация, цена и дата старта предзаказов

В GTA VI появятся русские субтитры и интерфейс

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Grand Theft Auto VI получит официальную русскую локализацию. Игрокам будут доступны переведённые интерфейс и субтитры, однако русская озвучка не заявлена.

Предзаказы уже открылись в Новой Зеландии, которая первой встретила 25 июня из-за разницы часовых поясов. В других странах возможность оформить покупку будет появляться по мере наступления новой даты.

Rockstar может позволить фанату сыграть в GTA VI до релиза из-за онкологии
Rockstar может позволить фанату сыграть в GTA VI до релиза из-за онкологии

Стандартное издание GTA VI оценили в 79,99 доллара, расширенное Ultimate Edition — в 99,99 доллара. Покупатели последней версии получат дополнительные автомобили, оружие, одежду и другие предметы для главных героев.

За ранний заказ игрокам также обещают набор Vintage Vice City Pack. В него войдут предметы, отсылающие к классической атмосфере Вайс-Сити.

GTA VI выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Версия для персональных компьютеров пока не анонсирована.

В США запустят курс истории на основе серии игр GTA
В США запустят курс истории на основе серии игр GTA

Действие новой части развернётся в штате Леонида, прототипом которого стала Флорида. Главными героями будут Джейсон и Люсия, оказавшиеся втянутыми в криминальный заговор.

Ранее сообщалось, что стамбульская группировка «Касперы» вербовала подростков через видеоигры GTA и Fortnite, обещая выплаты за участие в убийствах и наркоторговле, но деньги часто не выплачивала. По делу задержаны 223 человека, 145 арестованы, среди них как минимум 20 несовершеннолетних.

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Марина Фещенко
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