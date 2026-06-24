GTA VI заговорит по-русски: раскрыты локализация, цена и дата старта предзаказов
В GTA VI появятся русские субтитры и интерфейс
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Grand Theft Auto VI получит официальную русскую локализацию. Игрокам будут доступны переведённые интерфейс и субтитры, однако русская озвучка не заявлена.
Предзаказы уже открылись в Новой Зеландии, которая первой встретила 25 июня из-за разницы часовых поясов. В других странах возможность оформить покупку будет появляться по мере наступления новой даты.
Стандартное издание GTA VI оценили в 79,99 доллара, расширенное Ultimate Edition — в 99,99 доллара. Покупатели последней версии получат дополнительные автомобили, оружие, одежду и другие предметы для главных героев.
За ранний заказ игрокам также обещают набор Vintage Vice City Pack. В него войдут предметы, отсылающие к классической атмосфере Вайс-Сити.
GTA VI выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Версия для персональных компьютеров пока не анонсирована.
Действие новой части развернётся в штате Леонида, прототипом которого стала Флорида. Главными героями будут Джейсон и Люсия, оказавшиеся втянутыми в криминальный заговор.
Ранее сообщалось, что стамбульская группировка «Касперы» вербовала подростков через видеоигры GTA и Fortnite, обещая выплаты за участие в убийствах и наркоторговле, но деньги часто не выплачивала. По делу задержаны 223 человека, 145 арестованы, среди них как минимум 20 несовершеннолетних.
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