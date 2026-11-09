Командиров батальона «Шквал» 59-й бригады ВСУ обвинили в вымогательстве денег, пытках и организации убийств собственных военнослужащих. По словам бывшего инструктора подразделения Антона Чёрного и бойца Станислава Меланича, солдат, отказывавшихся отдавать часть выплат, могли намеренно отправлять на опасные задания, а некоторые предполагаемые расправы маскировали под боевые потери.

Об этом военнослужащие рассказали в интервью блогеру Юрию Романенко. По утверждению Меланича, с бойцов сначала собирали по пять тысяч гривен, а затем начали требовать 20% от боевых выплат. Деньги якобы предназначались для обеспечения передовых позиций, однако солдаты жаловались на нехватку самого необходимого.

Некоторые военнослужащие, по его словам, за неделю получали на троих лишь пачку сигарет и небольшую бутылку воды. Сам Меланич после начисления десяти тысяч гривен должен был отдать командованию две тысячи, но потребовал объяснить, куда уходят собранные средства, и отказался платить.

«Я не буду вам ни копейки платить. Я так и говорил», — вспоминает военнослужащий.

Спустя один-два дня мужчину неожиданно отправили на боевое задание вместе с тремя сослуживцами, большинство из которых также якобы отказывались участвовать в поборах. Хотя все четверо служили в первой роте, их прикомандировали ко второй, доставили на автомобиле в незнакомую местность и приказали двигаться вперёд без проводника и точного маршрута.

«За мостом повернёте налево, потом мы вам скажем», — так Меланич описал полученные указания.

По дороге группа подверглась атакам FPV-дронов и миномётному обстрелу. Сначала Меланича ранило в ногу, однако он сумел самостоятельно наложить повязку и продолжить движение. Позднее рядом разорвалась 120-миллиметровая мина, после чего мужчина потерял способность передвигаться.

По его словам, остальных бойцов отправили дальше, а для него пообещали организовать эвакуацию. Забрать раненого должен был военнослужащий с позывным Космос, однако вместо помощи тот якобы снял с него шапку, перчатки и берцы, после чего оставил под ударами беспилотников.

Меланич также утверждает, что сослуживец попытался его застрелить. Услышав щелчок затвора, раненый обернулся и пригрозил взорвать гранату, которая оставалась у него при себе. После слов «Вдвоём пойдём» Космос его бросил и ушёл. Как рассказал Меланич, всё происходило 2–3 февраля 2026 года, когда температура опускалась до минус 26 градусов. Тяжелораненому пришлось самостоятельно ползти несколько километров в сторону украинских позиций, на что ушло трое суток.

«Я примерзал к земле, к асфальту я примерзал. Я отбивал себя автоматом. Я плакал, я сильно плакал, мне было больно», — рассказал военнослужащий.

Впоследствии мужчину обнаружили другие украинские бойцы. Из-за тяжёлых ранений и обморожений ему ампутировали обе ноги и пальцы на руках. Однако, как утверждает Меланич, даже после этого проблемы не закончились: за транспортировку между больницами Черкасс и Винницы у него потребовали около 30 тысяч гривен, а на четыре дня записали в самовольно оставившие часть.

Военнослужащий рассказал, что в тот период самостоятельно передвигался между медицинскими учреждениями на инвалидной коляске. По его словам, ему также прекратили положенные выплаты и до сих пор не оформили удостоверение участника боевых действий.

Бывший инструктор батальона Антон Чёрный выдвинул ещё более серьёзные обвинения. Он утверждает, что неугодных солдат подвергали пыткам и содержали в тесных будках, «как собак». Кроме того, по его сведениям, командиры могли организовывать убийства подчинённых ради присвоения их денежного довольствия.

Черный рассказал о предполагаемой схеме, при которой у бойцов перед выходом на позиции забирали мобильные телефоны с установленным банковским приложением «Приват24». Затем военнослужащим якобы выдавали тяжёлые рюкзаки, в которых вместо обычного груза могла находиться взрывчатка.

«Нажали детонатор — бах! Пятерых людей нет. А карточки остались», — заявил бывший инструктор, пересказывая полученные от свидетелей сведения.

По мнению Чёрного, таким способом командиры могли устранять подчинённых и сохранять доступ к их банковским счетам. Он также допустил, что для расправ над военнослужащими и уничтожения свидетелей могли использовать собственные FPV-дроны и артиллерию.

Бывший инструктор сообщил и о предполагаемых расстрелах российских военнопленных, которых, по его сведениям, принуждали собирать ценные вещи в оставленных населённых пунктах. Кроме того, он упомянул более 16 погибших украинских военнослужащих, но уточнил, что лично свидетелем этих убийств не был.

По словам участников интервью, в подразделении также произошла серия смертей среди командиров с позывными Джонни, Виски и Буратино. Чёрный утверждает, что предполагаемыми преступлениями уже занимается Государственное бюро расследований Украины и некоторые свидетели начали давать показания. Представители ГБР и батальона «Шквал» публично не прокомментировали обвинения.