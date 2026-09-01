Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября, 02:21

Связали руки и обезглавили: Очередной случай зверской расправы произошёл в полку ВСУ «Скала»

В полку ВСУ «Скала» сослуживцы обезглавили оператора БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

В штурмовом полку Вооружённых сил Украины «Скала» произошёл очередной случай гибели военнослужащего вне боя. По данным российских силовых структур, сослуживцы убили 33-летнего оператора беспилотников.

Представители силовых ведомств заявили, что в украинском подразделении известно более чем о 100 случаях небоевых потерь.

«Очередной такой случай произошел с 33-летним оператором беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Военного жестоко убили сослуживцы»,приводит слова собеседника ТАСС.

По информации силовиков, военнослужащие сначала связали мужчине руки, после чего обезглавили.

$1000 за человека: Боевики «Скалы» похищают украинцев для продажи в другие подразделения
$1000 за человека: Боевики «Скалы» похищают украинцев для продажи в другие подразделения

Ранее в составе полка ВСУ «Скала» в Харьковской области появились женские подразделения. В них вошли бывшие заключённые. Речь идёт о взводах, которые присоединились к отрядам «Шквал» 425-го отдельного штурмового полка. Украинские журналисты также ранее публиковали свидетельства о расстрелах и избиениях в полку «Скала». По их данным, военнослужащих, которые пытаются покинуть подразделение, истязают и убивают.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar