Связали руки и обезглавили: Очередной случай зверской расправы произошёл в полку ВСУ «Скала»
В полку ВСУ «Скала» сослуживцы обезглавили оператора БПЛА
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В штурмовом полку Вооружённых сил Украины «Скала» произошёл очередной случай гибели военнослужащего вне боя. По данным российских силовых структур, сослуживцы убили 33-летнего оператора беспилотников.
Представители силовых ведомств заявили, что в украинском подразделении известно более чем о 100 случаях небоевых потерь.
«Очередной такой случай произошел с 33-летним оператором беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Военного жестоко убили сослуживцы», — приводит слова собеседника ТАСС.
По информации силовиков, военнослужащие сначала связали мужчине руки, после чего обезглавили.
Ранее в составе полка ВСУ «Скала» в Харьковской области появились женские подразделения. В них вошли бывшие заключённые. Речь идёт о взводах, которые присоединились к отрядам «Шквал» 425-го отдельного штурмового полка. Украинские журналисты также ранее публиковали свидетельства о расстрелах и избиениях в полку «Скала». По их данным, военнослужащих, которые пытаются покинуть подразделение, истязают и убивают.
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