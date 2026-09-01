В штурмовом полку Вооружённых сил Украины «Скала» произошёл очередной случай гибели военнослужащего вне боя. По данным российских силовых структур, сослуживцы убили 33-летнего оператора беспилотников.

Представители силовых ведомств заявили, что в украинском подразделении известно более чем о 100 случаях небоевых потерь.

«Очередной такой случай произошел с 33-летним оператором беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Военного жестоко убили сослуживцы», — приводит слова собеседника ТАСС.

По информации силовиков, военнослужащие сначала связали мужчине руки, после чего обезглавили.