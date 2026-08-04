В Днепропетровской области зафиксированы многочисленные сообщения об исчезновении местных жителей. По словам очевидцев, к похищениям причастны военнослужащие печально известного полка «Скала».

Как пишет Mash, представители данного подразделения, известного в СМИ как «смертники Сырского», насильственно забирали мужчин из населённых пунктов региона. Позже выясняется, что «живой товар» переправляют на передовую, где украинцев фактически продают в другие подразделения по цене от тысячи долларов за человека.

Тех, кого не удалось выгодно продать, ждала незавидная участь: их насильно отправляли в штурмовики «Скалы», чтобы хоть как-то восполнить катастрофическую нехватку бойцов. Впрочем, жизнь новобранцев в этом отряде коротка — чаще всего они погибают не в бою с противником, а от пуль собственных командиров.

Ране журналисты украинского проекта «Следствие Инфо» обнародовали новые свидетельства расстрелов и жестоких избиений в полку ВСУ «Скала», где пытающихся сбежать мобилизованных просто убивают. Одной из жертв стал Александр Завалов. В это подразделение он попал в январе 2026 года, когда его задержали сотрудники ТЦК прямо у выхода из реабилитационного центра, где он лечился от наркотической зависимости. На полигоне в Кировоградской области мужчина звонил матери с чужих номеров и умолял молиться за него незадолго до смерти.