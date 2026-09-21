Балетки, бриллианты и «Камасутра»: В Париже продают вещи Брижит Бардо

Почти 300 личных вещей французской актрисы Брижит Бардо выставили на аукцион в Париже. Об этом сообщает BBC.

Всего на торги в Hôtel Drouot выставили 285 лотов, которые хранились в домах Бардо в Сен-Тропе и её парижской квартире. Среди них — мебель, одежда, ювелирные украшения, балетки Repetto, классические гитары, велосипед Peugeot, пишущая машинка Olivetti, а также различные предметы быта.

Одним из самых дорогих лотов стала платиновая кольцевая оправа с бриллиантом весом 3,67 карата — её предварительно оценили в €5–10 тысяч. В том же диапазоне оценили рисунок Жан-Жака Семпе и четыре золотые монеты номиналом по $20.

На торгах также появились две пары кожаных балеток Repetto. Бардо в юности профессионально занималась балетом, а позднее помогла популяризировать эту марку, попросив создать для неё модель обуви, подходящую для повседневной носки.

Среди необычных лотов оказались экземпляр «Камасутры», эротические портреты актрисы, кухонная утварь, зажигалки, собачьи ошейники и мягкие игрушки. Стартовая стоимость большинства предметов составляет менее €100.

Часть вещей связана с многолетней деятельностью Бардо по защите животных. Средства от продажи направят в созданный ею благотворительный фонд, а часть выручки получит её единственный сын Николя-Жак Шарье.