«Платье мести» принцессы Дианы выставят на торги за $300 тысяч

Знаменитое «платье мести» принцессы Дианы впервые почти за 30 лет выставят на торги. Аукцион Sotheby’s пройдёт 9 декабря в Нью-Йорке, фото наряда уже появилось на сайте компании.

Плетье «мести». Фото © Sotheby's

Чёрный шёлковый наряд с открытыми плечами оценили в $150–300 тысяч. По официальному курсу Банка России на 10 сентября это около 12,8 — 25,6 миллиона рублей. Диана появилась в платье дизайнера Кристины Стамболиан 29 июня 1994 года на вечеринке Vanity Fair в лондонской галерее Серпентайн. В тот же день по телевидению показали интервью принца Чарльза, ныне короля Карла III, в котором он признал супружескую неверность.

Наряд быстро превратился в символ нового этапа жизни Дианы и получил прозвище «платье мести». В Sotheby’s считают, что его ценность связана не только с дизайном, но и с посланием, которое принцесса передала публике без слов.

Как писал Vogue, Диана владела платьем три года, но считала его слишком вызывающим для публичного выхода. В последний момент она изменила первоначальный выбор: по воспоминаниям её бывшего стилиста Анны Харви, принцесса хотела «выглядеть на миллион долларов».

Образ дополняли жемчужное колье с крупным сапфиром, алый маникюр и помада того же цвета. После того вечера Диана больше не появлялась в платье на публике. В 1997 году наряд вошёл в число 79 платьев, которые принцесса продала ради помощи благотворительным организациям, боровшимся с раком и СПИДом. Часть выручки от новых торгов передадут фонду NHS Lothian Charity в поддержку Королевской больницы Эдинбурга.

Ранее Life.ru вспоминал шесть самых известных образов принцессы Дианы — от свадебного наряда до «платья мести». Всё это до сих считается в Британии эталоном стиля. Леди Ди умела удивлять, но всегда оставалась элегантной, а её одежда не выходила за рамки дозволенного.