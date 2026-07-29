Свадьба как сказка, развод как трагедия: Какие 7 тревожных знаков предвещали крах брака Дианы и Чарльза Оглавление Чарльз любил другую ещё до свадьбы Диана чувствовала себя несчастной и сомневалась накануне свадьбы Фраза Чарльза, которая насторожила многих ещё до свадьбы Даже во время свадебной клятвы всё пошло не по плану Камилла также присутствовала на свадьбе Незадолго до свадьбы Чарльз приготовил подарок Камилле Будущие супруги практически не знали друг друга В 1981 году миллионы людей по всему миру следили за свадьбой принца Чарльза и леди Дианы Спенсер. Но спустя годы выяснилось, что ещё тогда можно было предположить трагический исход всей истории. Life.ru вспоминает знаки, которые многие тогда не заметили. 29 июля, 15:30 Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза в 1981 году: какие тревожные знаки предвещали крах самого известного брака британской королевской семьи. Обложка © ТАСС / AP, с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ровно 45 лет назад 29 июля 1981 года стало одним из самых обсуждаемых дней XX века. Около 750 миллионов зрителей прильнуло к экранам телевизоров, а 600 тысяч человек вышли на улицы Лондона, чтобы увидеть королевский кортеж, а роскошное платье Дианы с восьмиметровым шлейфом мгновенно вошло в историю. Собственно, как и само бракосочетание, которое называли «свадьбой века». Всё выглядело как сказка: прекрасная юная невеста, настоящий принц и счастливый финал, который, казалось, был предопределён.

Но спустя годы выяснилось, что за идеальной картинкой скрывались проблемы, о которых тогда почти никто не подозревал. Уже через 11 лет супруги объявили о расставании, в 1996 году официально развелись, а ещё год спустя мир потрясла трагическая гибель Дианы. Сегодня, спустя 45 лет после знаменитой свадьбы, Life.ru рассказывает о деталях, которые ещё тогда могли предсказать трагический финал этого брака.

Чарльз любил другую ещё до свадьбы

Почему принц Чарльз не женился на Камилле сразу: история отношений Чарльза и Камиллы до свадьбы с Дианой. Фото © ТАСС / AP / Alastair Grant

Пожалуй, главным тревожным сигналом была вовсе не разница в возрасте и не давление королевской семьи, а тот факт, что сердце принца уже было занято. Чарльз познакомился с Камиллой Шанд в начале 1970-х годов. Их роман развивался серьёзно, но до свадьбы дело так и не дошло.

Несостоявшемуся браку Чарльза и Камиллы помешали строгие представления британского двора о том, какой должна быть будущая жена наследника престола. В начале 1970-х от неё ожидали безупречной репутации, отсутствия громких романов и полного соответствия негласным королевским традициям. Камиллу при дворе не считали подходящей кандидатурой, потому что она уже имела серьёзные отношения и не вписывалась в образ жены наследника.

А пока Чарльз проходил службу на флоте, Камилла вышла замуж за Эндрю Паркера-Боулза, хотя это совсем не означало, что чувства исчезли. Они продолжали встречаться, несмотря на брак и уже начавшиеся отношения с Дианой. Позже многие биографы называли будущую женитьбу Чарльза на леди Спенсер скорее исполнением долга, чем настоящей историей любви. Спустя годы сама Диана скажет в знаменитом интервью BBC фразу, ставшую крылатой: «В этом браке нас было трое. Поэтому было немного тесно». Эти слова стали символом всей истории отношений наследника престола и принцессы Уэльской.

Диана чувствовала себя несчастной и сомневалась накануне свадьбы

Почему принцесса Диана плакала перед свадьбой с Чарльзом в 1981 году и хотела отказаться от церемонии. Фото © ТАСС / AP

Если для миллионов зрителей Диана выглядела счастливой невестой, то сама она впоследствии рассказывала совсем другую историю. Накануне свадьбы будущая принцесса испытывала сильнейшее волнение. Позже она признавалась, что плакала, чувствовала себя одинокой и не понимала, действительно ли готова к этому браку.

По словам принцессы, она всерьёз задумывалась о том, чтобы отказаться от церемонии, но понимала, что сделать это уже невозможно. На тот момент Диане было всего 20 лет. Она ещё недавно работала помощницей воспитателя в детском саду и жила относительно обычной жизнью, а теперь за каждым её шагом следили журналисты со всего мира.

Из-за постоянного стресса Диана стремительно худела. По словам дизайнеров Дэвида и Элизабет Эмануэль, которым было поручено создать свадебное платье, за время подготовки его пришлось несколько раз ушивать. Настолько сильно изменилась фигура невесты. Позже принцесса Ди рассказывала, что чувствовала себя человеком, который уже не может изменить ход событий, даже если внутренне к ним не готов.

Фраза Чарльза, которая насторожила многих ещё до свадьбы

Что означала фраза принца Чарльза «Что бы ни значила любовь»: знаменитое интервью после помолвки с Дианой. Фото © ТАСС / AP

После объявления помолвки журналисты, как и положено, спросили будущих супругов, влюблены ли они друг в друга. Диана ответила мгновенно: «Конечно!» А вот Чарльз произнёс фразу, которую до сих пор обсуждают: «Что бы ни значила любовь». Эта короткая цитата моментально стала предметом обсуждений в британской прессе. Одни решили, что принц просто пошутил или проявил традиционную британскую сдержанность. Другие увидели в этих словах неуверенность и отсутствие настоящих чувств. После развода интервью пересматривали уже совершенно иначе. Многие называли эту реплику первым публичным намёком на то, что будущие супруги по-разному воспринимали собственные отношения.

Даже во время свадебной клятвы всё пошло не по плану

Почему принцесса Диана перепутала имя Чарльза на свадьбе и какие ошибки допустили молодожёны во время церемонии. Фото © ТАСС / AP / ASSOCIATED PRESS

Обычно этот эпизод вспоминают как милую оговорку, однако спустя годы он тоже приобрёл символическое значение. Во время церемонии в соборе Святого Павла принцесса Диана перепутала порядок имён жениха. Вместо Чарльз Филипп Артур Джордж она произнесла Филипп Чарльз Артур Джордж.

Скорее всего, причиной стало огромное волнение. Всё-таки на неё смотрел почти весь мир. Но интересно, что небольшую ошибку допустил и сам Чарльз, сбившись во время чтения текста клятвы. Конечно, на саму церемонию это никак не повлияло. Однако позже поклонники королевской семьи не раз называли эти оговорки символичными, вспоминая, каким непростым оказался этот союз.

Камилла также присутствовала на свадьбе

Одним из самых болезненных моментов для Дианы стало то, что Камилла была среди приглашённых гостей. Она находилась в соборе Святого Павла вместе с другими представителями британской аристократии. Позже принцесса рассказывала, что сразу заметила её среди гостей, когда шла к алтарю, и не могла перестать думать об этом во время церемонии. Со слов Дианы Спенсер, на Камилле были светло-серое платье и шляпка с вуалью. То, насколько подробно принцесса запомнила этот момент, показывает, какое значение она ему придавала впоследствии.

Незадолго до свадьбы Чарльз приготовил подарок Камилле

Какой подарок принц Чарльз подарил Камилле перед свадьбой с Дианой и почему принцесса была потрясена. Фото © ТАСС / AP / Robin Nowacki

Ещё один эпизод, который глубоко ранил Диану, произошёл буквально перед свадьбой. Она узнала, что Чарльз заказал для Камиллы персональный браслет с переплетёнными буквами G и F — Gladys и Fred. Именно такими прозвищами они называли друг друга. Этот подарок окончательно убедил принцессу, что отношения между Чарльзом и Камиллой никуда не исчезли. Позже Диана вспоминала, что пыталась поговорить с женихом об этом украшении. Тот уверял, что не стоит придавать происходящему большое значение, однако избавиться от тревожных мыслей леди Ди уже не смогла.

Будущие супруги практически не знали друг друга

Сколько раз виделись принц Чарльз и принцесса Диана до свадьбы и почему их брак называют поспешным. Фото © ТАСС / AP / ASSOCIATED PRESS

До помолвки Чарльз и Диана виделись всего около 10–15 раз, что может правда сильно удивить. Они познакомились в 1977 году, когда принц ухаживал за старшей сестрой Дианы — Сарой Спенсер. Да-да, будущий король был не промах. Но потом отношения с Сарой закончились, и внимание Чарльза переключилось на младшую сестру. Их роман развивался стремительно. После нескольких встреч последовала помолвка, а ещё через несколько месяцев — свадьба. На момент церемонии Диане было всего 20 лет, а Чарльзу — 32. Она мечтала о большой любви, семье и детях. А он с детства жил по строгим правилам монархии, привык ставить долг выше собственных желаний и прекрасно понимал, какие обязанности ждут будущую королеву.

Сегодня психологи нередко приводят историю Дианы и Чарльза как пример того, что даже взаимная симпатия и одобрение окружающих не могут заменить времени, необходимого людям, чтобы по-настоящему узнать друг друга. Многие биографы считают, что будущие супруги попросту не успели понять, насколько разными были их характеры, ожидания и представления о семейной жизни.

История Дианы и Чарльза до сих пор остаётся одной из самых известных королевских драм XX века. Миллионы людей увидели роскошную свадьбу, напоминавшую волшебную сказку, но почти никто не заметил тревожных сигналов, которые сопровождали этот союз с самого начала. Сегодня многие продолжают спорить, был ли этот брак обречён с самого начала или его разрушили обстоятельства и давление королевской семьи. Но одно очевидно: многие предупреждающие знаки появились задолго до того, как супруги объявили о расставании. А если вас удивляют странности великих людей, читайте также на Life.ru, какими необычными привычками прославились гении, изменившие представление о мире.

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Авторы Анна Московко