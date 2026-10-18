«Балтика» и «Ростов» сыграли нулевую ничью в 11-м туре РПЛ
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Калининградская «Балтика» сыграла вничью со счётом 0:0 с «Ростовом» в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Калининградский клуб продлил безвыигрышную серию до пяти матчей.
За этот период команда дважды уступила соперникам и трижды поделила очки. При этом «Ростов» продолжает выступать без поражений под руководством Дмитрия Кириченко, который сменил на посту главного тренера испанца Джонатана Альбу. В предыдущем туре ростовчане обыграли тольяттинский «Акрон» со счётом 1:0.
После ничьей «Балтика» набрала 13 очков и расположилась на седьмой строчке турнирной таблицы. «Ростов» с 12 баллами занимает восьмое место.
Следующий матч калининградцы проведут 24 октября на выезде против «Краснодара». Ростовчане днём позже примут московский «Локомотив».
Лидером турнирной таблицы после матчей 18 октября стало московское «Динамо», которое обыграло ЦСКА в дерби. Бело-голубые впервые в своей истории одержали в чемпионате семь побед подряд.