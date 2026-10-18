«Балтика» и «Ростов» сыграли нулевую ничью в 11-м туре РПЛ

Калининградская «Балтика» сыграла вничью со счётом 0:0 с «Ростовом» в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Калининградский клуб продлил безвыигрышную серию до пяти матчей.

За этот период команда дважды уступила соперникам и трижды поделила очки. При этом «Ростов» продолжает выступать без поражений под руководством Дмитрия Кириченко, который сменил на посту главного тренера испанца Джонатана Альбу. В предыдущем туре ростовчане обыграли тольяттинский «Акрон» со счётом 1:0.

После ничьей «Балтика» набрала 13 очков и расположилась на седьмой строчке турнирной таблицы. «Ростов» с 12 баллами занимает восьмое место.

Следующий матч калининградцы проведут 24 октября на выезде против «Краснодара». Ростовчане днём позже примут московский «Локомотив».