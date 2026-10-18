Дубль Даку помог «Спартаку» разгромить «Рубин» и выйти на третье место в РПЛ

Московский «Спартак» одержал крупную победу над казанским «Рубином» в 11-м туре Российской премьер-лиги. Встреча на «Лукойл Арене» завершилась со счётом 4:0, причём два мяча в ворота гостей отправил Мирлинд Даку, который ещё летом выступал за казанскую команду.

Счёт на 18-й минуте открыл Пабло Солари, а незадолго до перерыва преимущество красно-белых удвоил Манфред Угальде. Во втором тайме главным героем стал Даку: албанский нападающий отличился на 65-й минуте, а на 90-й оформил дубль.

Для форварда эти мячи стали первыми голами с игры за «Спартак» в чемпионате России. Даку перешёл в московский клуб из «Рубина» в августе, а до встречи с бывшей командой успел забить в РПЛ лишь однажды — с пенальти в матче против «Оренбурга» (1:1).

Победа позволила «Спартаку» набрать 23 очка и подняться на третью строчку турнирной таблицы. «Рубин» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей и с 12 очками остался на десятом месте.

За игрой с трибун наблюдал 33 351 болельщик. После этой встречи суммарная посещаемость домашнего стадиона «Спартака», открытого в 2014 году, превысила пять миллионов зрителей.

В следующем туре красно-белых ждёт московское дерби с ЦСКА 25 октября. Казанцы днём ранее примут на своём поле самарские «Крылья Советов».