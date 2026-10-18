Московское «Динамо» обыграло ЦСКА со счётом 3:1 и возглавило таблицу РПЛ

Московское «Динамо» одержало победу над ЦСКА со счётом 3:1 в столичном дерби 11-го тура Российской премьер-лиги. Благодаря успеху бело-голубые набрали 25 очков и единолично возглавили турнирную таблицу чемпионата России.

Встреча состоялась 18 октября на «ВТБ-Арене». Счёт на 31-й минуте открыл нападающий хозяев Константин Тюкавин, однако ещё до перерыва армейцы восстановили равновесие. На 43-й минуте Иван Обляков реализовал пенальти — 1:1.

После перерыва команды долго не могли изменить счёт. Развязка наступила в самой концовке встречи, когда динамовцы дважды поразили ворота соперника.

На 89-й минуте защитник Роберто Фернандес вывел хозяев вперёд. Уже в компенсированное время, на 90+2-й минуте, Виктор Окишор забил третий мяч и установил окончательный результат — 3:1.

Перед очной встречей «Динамо» и ЦСКА имели по 22 очка после десяти туров. Бело-голубые занимали первое место благодаря большему количеству побед, поэтому предстоящее дерби имело особое значение в борьбе за лидерство.

Теперь в активе московского клуба 25 очков, «Зенит» занимает второе место с 24 баллами, а ЦСКА после поражения остался на третьей строчке с 22 очками.

Ранее Life.ru рассказывал, что петербургский «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» со счётом 3:2 в матче 11-го тура РПЛ. Встреча прошла 18 октября, а победный гол на 90-й минуте забил Джон Джон. Петербуржцы набрали 24 очка и временно возглавили турнирную таблицу, однако позднее московское «Динамо» обошло их благодаря победе над ЦСКА.