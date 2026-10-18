«Зенит» обыграл «Ахмат» со счётом 3:2 и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал волевую победу над грозненским «Ахматом» в 11-м туре Российской премьер-лиги. Встреча на «Газпром Арене» завершилась со счётом 3:2, а решающий мяч хозяева забили на последней минуте основного времени.

Первыми отличились гости. На 25-й минуте Лечи Садулаев вывел «Ахмат» вперёд, однако сразу после перерыва защитник грозненцев Арсен Адамов отправил мяч в собственные ворота. На 62-й минуте Максим Глушенков забил второй гол петербуржцев и впервые за матч обеспечил им преимущество.

Концовка встречи получилась напряжённой. На 86-й минуте Мохамед Конате восстановил равенство, но уже на 90-й Джон Джон принёс «Зениту» победу, не позволив гостям увезти из Санкт-Петербурга очки.

Для команды Сергея Семака этот успех стал четвёртым подряд в чемпионате. Петербуржцы набрали 24 очка и вышли на первое место в турнирной таблице, опередив на два балла «Краснодар», московское «Динамо» и ЦСКА.

«Ахмат» под руководством Станислава Черчесова остался с 11 очками на 13-й строчке. Следующий матч грозненцы проведут 23 октября дома против «Оренбурга», а «Зенит» 25 октября примет махачкалинское «Динамо».