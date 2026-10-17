«Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» и продлил серию без побед в РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с московским «Локомотивом» со счётом 3:3 в гостевом матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), продлив свою серию без побед до пяти встреч. Игра состоялась 17 октября в Москве.

Гости открыли счёт уже на пятой минуте благодаря голу Жоау Батчи. Однако «Локомотив» быстро восстановил равновесие: на 16-й минуте отличился Николай Титков. До перерыва команды больше не забивали.

Во втором тайме хозяева сумели выйти вперёд. На 71-й минуте мяч в ворота «Краснодара» отправил Александр Руденко, а спустя семь минут Александр Коваленко увеличил преимущество москвичей до двух голов.

Но краснодарцы не сдались и устроили результативную концовку. На 86-й минуте Лукас Оласа сократил отставание, а уже в компенсированное время, на 91-й минуте, Джон Кордоба сравнял счёт — 3:3.

Таким образом, «Краснодар» не может победить в чемпионате России уже пять матчей подряд. За этот период команда четыре раза сыграла вничью и потерпела одно поражение.

После 11 туров краснодарский клуб набрал 22 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Локомотив» с 11 баллами располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» 24 октября примет калининградскую «Балтику». Московский «Локомотив» 25 октября сыграет в гостях с «Ростовом».