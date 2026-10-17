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Регион
Опубликовано 17 октября, 16:27

Вратаря «Челси» унесли с поля на носилках после боя за мяч с игроком «Эвертона»

Обложка © TNT SPORTS

Обложка © TNT SPORTS

Вратарь «Челси» Эмилиано Мартинес получил травму головы в матче с «Эвертоном» в рамках седьмого тура чемпионата Англии. После столкновения с соперником голкипер не смог самостоятельно покинуть поле, и его эвакуировали на носилках.

Инцидент произошёл в середине второго тайма, когда футболисты боролись за мяч. Медицинская бригада вышла на поле, оказала помощь Мартинесу и надела на него кислородную маску. После этого вратаря заменили — вместо него игру продолжил бельгиец Майк Пендерс.

Мартинес присоединился к «Челси» 30 августа. До этого аргентинец выступал за «Астон Виллу», а ранее был воспитанником лондонского «Арсенала». В составе сборной Аргентины он участвовал в крупных международных турнирах, а также дважды получал приз имени Льва Яшина как лучший вратарь года по версии France Football.

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Встреча «Эвертона» и «Челси» проходит в рамках чемпионата Англии. Эмануэль Эмега, Джейми Гиттенс и капитан Рис Джеймс на поле не смогли выйти.

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Андрей Бражников
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