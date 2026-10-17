«Салават Юлаев» феерично отыгрался с 0:3 и победил «Амур»

«Салават Юлаев» отыграл отставание в три шайбы и победил «Амур» на выезде — 4:3. Матч регулярного чемпионата КХЛ прошёл 17 октября в Хабаровске. Победный гол на 42-й минуте забил Мэттью Маджио.

Хозяева вели 3:0 уже к 24-й минуте. Дмитрий Костенко открыл счёт на 14-й минуте, затем преимущество хабаровчан увеличили Вячеслав Войнов и Фёдор Храпов, отличившиеся на 21-й и 24-й минутах. Уфимцы сравняли счёт ещё до второго перерыва. На 27-й минуте забросил Шелдон Ремпал, на 31-й — Александр Жаровский, а на 32-й — Денис Орлович-Грудков.

В начале третьего периода Маджио впервые вывел гостей вперёд. Эта шайба стала последней в матче: «Амур» не сумел вернуть преимущество, потерянное во втором периоде. После победы «Салават Юлаев» поднялся на третье место Восточной конференции — 19 очков после 17 игр. «Амур» с 17 очками в 16 встречах занимает пятую строчку.

Следующие матчи обе команды проведут 19 октября. Уфимцы во Владивостоке встретятся с «Адмиралом», а хабаровчане на своём льду примут «Барыс».

Ранее Life.ru рассказывал о поражении «Салавата Юлаева» от ЦСКА со счётом 1:3. В той встрече 5 октября уфимцы сравняли счёт во втором периоде, но пропустили две шайбы в третьем.