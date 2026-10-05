ЦСКА продлил победную серию до девяти матчей, дома обыграв «Салават Юлаев»

Московский ЦСКА уверенно обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» и завершилась девятой подряд победой столичной команды, которая продолжает демонстрировать впечатляющую форму на старте сезона.

Счёт в матче был открыт во втором периоде на 28-й минуте, когда Прохор Полтапов вывел хозяев вперёд. «Салават Юлаев» смог отыграться спустя пять минут благодаря точному броску Девина Броссо на 33-й минуте. В третьем периоде армейцы перехватили инициативу и решили исход встречи в свою пользу: на 49-й минуте отличился Николай Коваленко, а на 52-й минуте Максим Соркин установил окончательный счёт.

Благодаря этой победе ЦСКА довёл свою выигрышную серию до девяти матчей подряд и набрал 20 очков после 13 проведённых встреч. Столичная команда уверенно занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, уступая лишь лидеру дивизиона. «Салават Юлаев» с 13 очками в 12 играх располагается на пятой позиции Восточной конференции и продолжает борьбу за место в плей-офф.

В следующих матчах ЦСКА 9 октября отправится в гости к московскому "Динамо" в рамках столичного дерби, а "Салават Юлаев" 7 октября сыграет на выезде против новосибирской "Сибири". Обе встречи станут важной проверкой для команд перед продолжением регулярного чемпионата.

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