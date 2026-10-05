«Шанхай» разгромил «Ладу» со счётом 5:0 в первом матче после отставки Зубова

«Шанхай Дрэгонс» уверенно обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Китайская команда забила пять шайб и завершила встречу со счётом 5:0. Игра прошла в Тольятти.

Счёт открыл Егор Соловьёв на седьмой минуте. Во втором периоде Бретт Мюррэй увеличил преимущество «Шанхая», а ещё через шесть минут Райли Саттер забил третью шайбу. В третьем периоде Мюррэй оформил дубль, после чего Артём Чернов установил окончательный счёт.

Для «Лады» этот матч стал первым после отставки главного тренера Павла Зубова. Сейчас командой руководит Игорь Горбенко. При новом наставнике тольяттинский клуб не смог прервать серию поражений, которая достигла восьми матчей подряд.

«Лада» занимает десятое место в Западной конференции КХЛ. В 13 встречах команда одержала одну победу и набрала пять очков.

«Шанхай Дрэгонс» находится на пятой позиции Западной конференции. После десяти матчей у китайского клуба 15 очков. Следующую игру «Шанхай» проведёт 7 октября в гостях против московского «Динамо».

«Лада» выйдет на лёд 10 октября. Тольяттинская команда сыграет во Владивостоке с «Адмиралом».

Накануне «Барыс» из Астаны обыграл московский «Спартак» в гостевом матче КХЛ. Основное время завершилось со счётом 3:3, а в серии буллитов победу со счётом 4:3 одержал казахстанский клуб. Для «Спартака» это шестое поражение подряд. Московская команда занимает девятое место в Западной конференции, набрав 12 очков в 12 матчах.