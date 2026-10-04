«Спартак» продул «Барысу» и продлил серию поражений до 6 матчей КХЛ

Астанинский «Барыс» победил московский «Спартак» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 4:3 по буллитам. Встреча прошла в Москве на арене «Мегаспорт».

Хозяева открыли счёт на 28-й минуте благодаря Даниилу Гутику. Затем Логан Дэй и Алихан Асетов вывели «Барыс» вперёд, но Данил Пивчулин восстановил равенство ещё во втором периоде. На 49-й минуте Люк Локхарт вновь обеспечил преимущество «Спартаку». Удержать его москвичам не удалось: Тайс Томпсон сравнял счёт на 58-й минуте, а в серии буллитов сильнее оказались гости.

Для «Спартака» это шестое поражение подряд. Команда занимает девятое место в Западной конференции с 12 очками после 12 матчей. «Барыс» с 14 очками за столько же встреч располагается на четвёртой строчке Востока.

Следующий матч москвичи проведут 7 октября в гостях у «Сочи». Астанинский клуб 10 октября примет омский «Авангард».

Ранее московский «Спартак» продлил неудачную серию в регулярном чемпионате Фонбет — Континентальной хоккейной лиги, уступив на домашнем льду челябинскому «Трактору» со счётом 2:4. Встреча была омрачена серьёзным инцидентом с нападающим гостей Никитой Сошниковым, которого унесли со льда на носилках после столкновения с защитником красно-белых Даниилом Орловым.