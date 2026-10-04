Арбитр забыл про микрофон и выругался на всю арену, получив шайбой по спине

В матче чешской хоккейной Экстралиги между «Витковице» и ХК «Энергия» Карловы Вары арбитр Филип Врба выругался после попадания шайбы в спину, не заметив, что его микрофон остаётся включённым. Ругательство услышали игроки и зрители на арене, после чего трибуны разразились смехом.

В Чехии хоккейный арбитр получил шайбой по спине и выругался на всю арену. Видео © X / Sporťák

Эпизод произошёл перед сиреной на перерыв при счёте 0:0. Защитник «Карловых Вар» Ондржей Беранек попытался выбросить шайбу от борта, но та неожиданно для Врбы попала ему в поясницу. Судья упал на лёд и несколько секунд не мог прийти в себя после удара. Когда Врба поднялся, с трибун ему достались аплодисменты.

С этого сезона судьи чешской Экстралиги впервые используют микрофоны. С их помощью они, в частности, объявляют зрителям причины удалений по примеру НХЛ. Вратарь «Карловых Вар» Доминик Фродл, отразивший 39 бросков, пошутил, что подобных ситуаций может быть больше. Его команда победила со счётом 3:0 благодаря шайбам латвийцев Мамчицса и Эгле, а также закрепилась на третьем месте таблицы. «Витковице» занимают 12-ю позицию.

Ранее игрок ХК «Трактор» Никита Сошников получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком». В концовке второго периода хоккеист влетел в борт лицом и не смог самостоятельно покинуть лёд. Форварда увезли на носилках. Как отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер челябинского клуба Скотт Гордон, Сошников избежал госпитализации.