Игрок «Трактора» влетел лицом в борт и покинул лёд на носилках

«Хорошая новость в том, что Никита не был госпитализирован. Он ничего себе не сломал. Больше новостей мы будем понимать завтра. Но я был рад, что в раздевалке он понимал, что происходит, и сумел избежать серьёзных травм шеи и других частей тела», — отметил Гордон.