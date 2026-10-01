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Опубликовано 1 октября, 06:14

Игрок «Трактора» влетел лицом в борт и покинул лёд на носилках

Никита Сошников. Обложка © hctraktor.org

Никита Сошников. Обложка © hctraktor.org

Нападающий «Трактора» Никита Сошников получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком». В концовке второго периода хоккеист влетел в борт лицом и не смог самостоятельно покинуть лёд.

Форварда увезли на носилках. Как отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер челябинского клуба Скотт Гордон, Сошников избежал госпитализации.

«Хорошая новость в том, что Никита не был госпитализирован. Он ничего себе не сломал. Больше новостей мы будем понимать завтра. Но я был рад, что в раздевалке он понимал, что происходит, и сумел избежать серьёзных травм шеи и других частей тела», — отметил Гордон.

Встреча в столице завершилась победой «Трактора» со счётом 4:2. Игроки челябинского клуба смогли переломить ход игры буквально за несколько минут, отправив в ворота москвичей три шайбы.

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Артур Лапсаков
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