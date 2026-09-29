Овечкин вошёл в заявку «Вашингтона» на стартовую игру регулярки НХЛ

Российский нападающий Александр Овечкин оказался в заявке «Вашингтон Кэпиталз» на первую игру регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2026/27.

41-летний хоккеист пропустил все игры «Кэпиталз» в предсезонной подготовке из-за повреждения. Всего в заявке команды 14 нападающих, семь защитников и два вратаря.

Встреча между «Вашингтоном» и «Каролиной» состоится 3 октября и начнётся в 02:00 мск.

Ранее Александр Овечкин ответил, почему остался в НХЛ ещё на один сезон. Лучший снайпер в истории лиги всерьёз нацелился на завоевание второго в карьере Кубка Стэнли.