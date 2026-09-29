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Регион
Опубликовано 28 сентября, 21:33

Российский хоккеист Марченко стал игроком «Торонто» и подписал с клубом 6-летний контракт

«Коламбус» обменял российского нападающего Кирилла Марченко в «Торонто»

Кирилл Марченко. Обложка © X / Columbus Blue Jackets

Кирилл Марченко. Обложка © X / Columbus Blue Jackets

Российский хоккеист Кирилл Марченко продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс». Об обмене игрока из «Коламбус Блю Джекетс» сообщил его агент Дэн Мильштейн.

После обмена россиянин подписал новый контракт с «Торонто» на 6 лет со средней зарплатой 12,5 миллиона долларов в год. Соглашение начнёт действовать со следующего года. По контракту, который истечёт по окончании сезона-2026/27, форвард заработает $3,85 млн.

Взамен «Коламбус» получил нападающих Мэттью Найза и Стивена Лоренца, а также защитника Эмиля Андре. Вместе с Марченко в канадский клуб перешли вратарь Элвис Мерзликин и форвард Майлз Вуд.

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Марченко выступал за «Коламбус» с 2022 года. За четыре сезона он провёл в составе команды 292 игры, забросив 102 шайбы и отдав 106 результативных передач.

Напомним, минувшим летом в «Торонто» перешёл российский голкипер Сергей Бобровский, который не смог договориться с «Флоридой» о новом контракте. Вратарь подписал с канадским клубом трёхлетнее соглашение с зарплатой 7 млн долларов в год.

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Артур Лапсаков
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