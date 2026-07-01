Бобровский заключил трёхлетний контракт с «Торонто» на 7 млн долларов в год

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Бобровский продолжит карьеру в «Торонто». Российский голкипер подписал с канадским клубом трёхлетнее соглашение. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Дэвид Паньотта.

По информации источника, ежегодный заработок вратаря составит семь миллионов долларов. Контракт Бобровского с предыдущим клубом — «Флоридой» — истёк 30 июня. Стороны не стали продлевать сотрудничество.

Теперь двукратный обладатель Кубка Стэнли будет защищать ворота одного из самых титулованных клубов лиги. Переход стал одним из самых заметных событий первого дня рынка свободных агентов в НХЛ.

Накануне «Нью-Джерси» объявил о продлении контракта с Арсением Грицюком на три года. За этот срок россиянин заработает 9,75 миллиона долларов. В минувшем сезоне он провёл 66 матчей и набрал 31 очко — 13 голов и 18 передач, сумев закрепиться в основном составе. Предыдущее однолетнее соглашение было подписано летом 2025 года.