Российский хоккеист Илья Михеев подписал четырёхлетний контракт с «Тампа-Бэй»

Российский нападающий Илья Михеев продолжит карьеру в составе американского ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хоккеист подписал с клубом четырёхлетний контракт. О сделке на своей странице в соцсети X сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

31-летний форвард провёл прошлый сезон за «Чикаго», где в 77 матчах регулярного чемпионата набрал 36 очков. На его счету 18 заброшенных шайб и столько же голевых передач. В НХЛ он также выступал за «Ванкувер» и «Торонто».

Теперь Михеев усилит атакующую линию «молний». Финансовые подробности соглашения пока не раскрываются.

К слову, сегодня легендарный Александр Овечкин стал свободным агентом — его контракт с «Вашингтоном» истёк 1 июля. Новое соглашение пока не подписано, но генменеджер Крис Патрик заявил о скорых переговорах. Сам хоккеист допускал возвращение в московское «Динамо». Овечкин выступал за «Кэпиталз» с 2005 года, на его счету 929 голов в регулярных чемпионатах и победа в Кубке Стэнли. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром и снайпером команды.