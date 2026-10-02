Олимпийский чемпион Гусев подписал контракт с худшей командой КХЛ прошлого сезона

Олимпийский чемпион Никита Гусев стал игроком хоккейного клуба «Сочи». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Контракт с 34-летним нападающим рассчитан на один год. Генеральный менеджер «Сочи» Алексей Бабинцев назвал новичка одним из лучших игроков в истории КХЛ и отметил его высокую мотивацию.

«Это усиление, которое нам было необходимо. Благодаря Гусеву мы планируем наладить игру команды в атаке и большинстве, так как в этом компоненте Никита — один из лучших в лиге», — заявил Бабинцев.

В клубе рассчитывают, что появление известного форварда поможет не только команде, но и развитию хоккея в регионе. По словам генменеджера, на олимпийского чемпиона смогут равняться юные спортсмены Краснодарского края.

Гусев выиграл Олимпиаду 2018 года и стал одним из главных героев финала, набрав четыре очка. Также в его активе Кубок Гагарина и медали чемпионатов мира в составе сборной России.

Последние сезоны нападающий провёл в московском «Динамо». В чемпионате-2024/25 он набрал 80 очков в 85 матчах, стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате и поднялся на четвёртое место в списке самых результативных игроков в истории КХЛ. В сезоне-2025/26 Гусев записал на свой счёт 55 очков в 66 матчах регулярки и ещё два — в плей-офф.

В КХЛ форвард также выступал за ЦСКА, «Амур», «Югру» и СКА. По итогам сезона-2025/26 на его счету 787 матчей и 748 очков в лиге. Гусев входит в число самых результативных игроков Кубка Гагарина: в плей-офф он набрал 116 очков, а по голам в большинстве делит одно из лидирующих мест в истории турнира. В Национальной хоккейной лиге Гусев выступал за «Флориду Пантерз» и «Нью-Джерси Дэвилз».

ХК «Сочи» в прошлом сезоне набрал 44 очка — худший результат в лиге. В текущем сезоне клуб также идёт на последнем месте с 4 очками.