«Трактор» забросил три шайбы за две минуты и обыграл «Спартак» в Москве

Московский «Спартак» продлил неудачную серию в регулярном чемпионате Фонбет — Континентальной хоккейной лиги, уступив на домашнем льду челябинскому «Трактору» со счётом 2:4. Встреча была омрачена серьёзным инцидентом с нападающим гостей Никитой Сошниковым, которого унесли со льда на носилках после столкновения с защитником красно-белых Даниилом Орловым.

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте, когда Владислав Валенцов вывел гостей вперёд. Хозяева отыгрались на седьмой минуте благодаря точному броску Михаила Мальцева. Во втором периоде «Спартак» даже вышел вперёд после гола Данила Пивчулина на 33-й минуте, однако затем последовала результативная трёхминутка челябинцев: Алексей Рыкманов, Александр Рыков и Михаил Григоренко в течение двух минут забросили три шайбы и фактически решили исход встречи. Третий период прошёл без забитых голов.

Самым тревожным эпизодом матча стало столкновение Никиты Сошникова с Даниилом Орловым у борта за полторы минуты до конца второго периода. Форвард «Трактора» ударился головой о борт и не смог самостоятельно подняться со льда. После инцидента между хоккеистами вспыхнула драка, а на площадке появились медики, которые унесли Сошникова на носилках. Арбитры после видеопросмотра не зафиксировали нарушения правил со стороны защитника «Спартака».

Поражение стало для красно-белых четвёртым подряд. «Спартак» с 11 очками занимает шестое место на Западе, а «Трактор» с восемью баллами расположился на восьмой строчке Восточной конференции. В следующих матчах, которые пройдут 2 октября, москвичи примут на своём льду магнитогорский «Металлург», а челябинцы отправятся в гости к казанскому «Ак Барсу».

В других играх дня екатеринбургский «Автомобилист» обыграл тольяттинскую «Ладу» (3:1), ярославский «Локомотив» одолел новосибирскую «Сибирь» (3:1), казанский «Ак Барс» дома победил «Барыс» из Астаны (4:1), «Сочи» в результативной встрече оказался сильнее «Салавата Юлаева» (6:3), а «Шанхай Дрэгонс» сенсационно победил магнитогорский «Металлург» (4:1).

Ранее Life.ru рассказывал, что «Амур» обыграл «Нефтехимик», продлив победную серию против нижнекамцев до семи матчей. Единственную шайбу в начале третьего периода забросил Кирилл Пилипенко.