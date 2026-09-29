«Амур» продлил победную серию против «Нефтехимика» до семи матчей

Хабаровский «Амур» одержал седьмую победу подряд над нижнекамским «Нефтехимиком». Домашний матч регулярного чемпионата КХЛ завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственную шайбу в начале третьего периода забросил Кирилл Пилипенко. Ему ассистировали Виталий Абрамов и Рауль Акмалдинов.

Для хабаровчан эта победа стала уже седьмой подряд в очных встречах с «Нефтехимиком». В последний раз нижнекамский клуб побеждал «Амур» 8 октября 2024 года, когда выиграл дома по буллитам со счётом 4:3.

После матча «Нефтехимик» с 15 очками после 11 игр сохранил второе место в Восточной конференции. «Амур» набрал девять очков в девяти встречах и поднялся на шестую строчку.

Следующий матч хабаровчане проведут 2 октября в гостях против «Автомобилиста». «Нефтехимик» в этот же день примет «Барыс».

А накануне магнитогорский «Металлург» разгромил омский «Авангард» со счётом 5:1 и продлил победную серию в КХЛ до пяти матчей. Дубль оформил Никита Михайлис, ещё по шайбе забросили Нэйтан Тодд, Руслан Исхаков и Никита Коротков. После десяти игр «Металлург» набрал 17 очков и закрепился среди лидеров Восточной конференции.