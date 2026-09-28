«Трактор» в овертайме вырвал победу у московского «Динамо» в матче КХЛ

Челябинский «Трактор» вырвал победу у московского «Динамо» в овертайме — 2:1. Матч регулярного чемпионата КХЛ состоялся на «ВТБ-Арене» в Москве.

Хозяева открыли счёт на 18-й минуте — шайбу забросил Максим Летунов. «Трактор» ответил уже после перерыва: на 42-й минуте отличился Нэйтан Легаре.

Развязка наступила в дополнительное время. На 62-й минуте Михаил Рольгизер забросил победную шайбу и принёс челябинской команде два очка.

После восьми матчей у «Трактора» шесть очков — команда занимает 11-е место в Восточной конференции. Московское «Динамо» набрало 11 очков в 11 встречах и идёт шестым на Западе.

Следующий матч москвичи проведут 1 октября против нижегородского «Торпедо». «Трактор» 30 сентября сыграет в гостях со «Спартаком».

В других играх дня уфимский «Салават Юлаев» на выезде в Нижнем Новгороде обыграл «Торпедо» (3:0), минское «Динамо» дома победило «Ладу» (5:4), а «Шанхай Дрэгонс» дома справился с «Сочи» (4:1).

Кроме того, в главном матче дня магнитогорский «Металлург» одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, разгромив на выезде омский «Авангард» со счётом 5:1. Героем игры стал Никита Михайлис, оформивший дубль.