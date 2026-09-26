Рекордсмен КХЛ из Канады допустил получение российского гражданства

Канадский нападающий омского «Авангарда» Джошуа Ливо рассказал, что пока не знает, будет ли оформлять российское гражданство. По словам хоккеиста, сейчас он сосредоточен на выступлениях за клуб.

«Не знаю. Кажется, об этом говорили, когда я играл в Уфе, но потом меня оттуда уволили, и на этом все закончилось. С тех пор этот вопрос больше особо не возникал. Сейчас я просто сосредоточен на хоккее. Вот и все», — заявил Ливо «Матч ТВ».

Форвард выступает в России с 2023 года. Два сезона он провёл в уфимском «Салавате Юлаеве», после чего играл за челябинский «Трактор», а в июне 2026 года подписал контракт с «Авангардом». В текущем сезоне КХЛ Ливо провёл девять матчей за омскую команду и набрал семь очков, забросив три шайбы и сделав четыре результативные передачи.

Всего за карьеру в КХЛ 33-летний канадец сыграл 197 встреч, в которых набрал 218 очков. В 2025 году он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата лиги. Также Ливо установил рекорд по числу шайб за сезон.

Ранее «Авангард» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Спартак» в гостях в овертайме со счётом 2:1. У омичей отличился Егор Афанасьев, у красно-белых — Александр Беляев, а победную шайбу в овертайме забросил Михаил Гуляев. «Авангард» с 8 очками идёт шестым на Востоке, «Спартак» с 11 — третьим на Западе.