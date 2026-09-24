Омский «Авангард» в овертайме обыграл «Спартак» и прервал серию поражений

Омский «Авангард» прервал неудачную серию из трех поражений подряд, одолев московский «Спартак» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча на столичной арене «Мегаспорт» получилась упорной и завершилась победой «ястребов» в овертайме со счетом 2:1.

Счет в матче во втором периоде открыл Егор Афанасьев, поразивший ворота хозяев на 37-й минуте. Однако «Спартаку» удалось отыграться благодаря точному броску Александра Беляева на 49-й минуте. Основное время победителя не выявило, а судьбу встречи решил эпизод на первой минуте овертайма, когда Михаил Гуляев принес «Авангарду» победу.

Благодаря этому успеху омская команда набрала восемь очков в восьми матчах и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Красно-белые с 11 баллами после восьми встреч сохраняют за собой третью позицию на Западе. В следующих турах «Спартак» 26 сентября примет на домашнем льду екатеринбургский «Автомобилист», а «Авангард» 28 сентября сыграет дома с магнитогорским «Металлургом».

В других матчах игрового дня казанский «Ак Барс» в гостях переиграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 3:2 в серии послематчевых бросков. Череповецкая «Северсталь» на своей площадке крупно обыграла «Автомобилист» (5:2), а нижегородское «Торпедо» всухую победило «Сочи» (3:0).

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