ЦСКА всухую обыграл «Амур» и одержал четвёртую победу подряд в КХЛ

Московский ЦСКА обыграл хабаровский «Амур» со счётом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Для армейцев эта победа стала четвёртой подряд.

Обе шайбы были заброшены во втором периоде. На 37-й минуте счёт открыл Марат Хайруллин, а спустя три минуты преимущество гостей увеличил Дерек Барак. Первый и третий периоды прошли без голов. ЦСКА сохранил свои ворота в неприкосновенности и довёл встречу до победы.

Армейцы продолжают успешную выездную серию. Перед матчем в Хабаровске команда Игоря Никитина поочерёдно победила «Сочи» — 4:0, «Торпедо» — 3:2 и «Адмирал» — 4:3 по буллитам.

После восьми матчей у ЦСКА 10 очков. Команда занимает четвёртое место в Западной конференции. «Амур» с пятью баллами после семи встреч идёт девятым на Востоке. Следующий матч ЦСКА проведёт 25 сентября в Тольятти против «Лады». В тот же день «Амур» дома встретится с ярославским «Локомотивом».

Ранее Life.ru писал, что «Адмирал» впервые в истории обыграл ЦСКА в гостевом матче КХЛ. Та встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу владивостокской команды. После неудачного старта армейцы сумели выправить результаты и теперь выдали серию из четырёх побед. Следующим испытанием для команды станет выездная встреча с «Ладой».