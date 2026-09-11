«Адмирал» впервые в истории обыграл ЦСКА в гостевом матче КХЛ

Владивостокский «Адмирал» одержал историческую победу в регулярном чемпионате Фонбет — Континентальной хоккейной лиги, на выезде обыграв московский ЦСКА со счётом 4:2. Этот успех стал для дальневосточной команды первым в противостоянии с армейцами в гостевых встречах — прежде соперники играли в Москве 11 раз, и все предыдущие матчи складывались не в пользу приморского клуба.

Счёт в матче на 17-й минуте открыл форвард ЦСКА Дмитрий Бучельников, однако во втором периоде «Адмирал» перехватил инициативу. На 37-й минуте Оскар Булавчук сравнял счёт, а на 46-й Максим Мусоров вывел гостей вперёд. Иван Дроздов на 53-й минуте вернул интригу, сравняв цифры на табло, но концовка осталась за дальневосточниками: Михаил Грасс на 57-й минуте вновь вывел «Адмирал» вперёд, а Данила Моисеев за минуту до финальной сирены забросил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счёт.

Для «Адмирала» эта победа стала первой в стартовавшем сезоне. До этого команда Олега Браташа проиграла на выезде казанскому «Ак Барсу» (0:2) и московскому «Динамо» (1:2 по буллитам). ЦСКА, в свою очередь, потерпел второе поражение в трёх стартовых матчах — на счету армейцев всего одна победа.

В турнирной таблице Восточной конференции «Адмирал» поднялся на шестое место, набрав 3 очка. ЦСКА с двумя баллами располагается на седьмой строчке Западной конференции. Следующие матчи команды проведут 13 сентября: московский клуб примет ярославский «Локомотив», а «Адмирал» на выезде встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».

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