«Металлург» в серии буллитов нанёс «Ак Барсу» первое поражение в сезоне КХЛ

Магнитогорский «Металлург» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги обыграл казанский «Ак Барс» со счётом 3:2 после серии послематчевых бросков.

Встреча получилась напряжённой с самого начала: уже на первой минуте хозяев вперёд вывел Семён Терехов, однако Руслан Исхаков на шестой минуте восстановил равновесие. Во втором периоде отличился Артём Галимов, вновь выведя «Ак Барс» вперёд, но Дмитрий Силантьев на последней минуте основного времени сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке команды так и не смогли забить, а в серии буллитов точнее оказались гости — 2:0.

Для «Ак Барса» это поражение стало первым в текущем сезоне. До этого казанская команда стартовала с трёх побед подряд: над новосибирской «Сибирью» (4:3 по буллитам), владивостокским «Адмиралом» (2:0) и челябинским «Трактором» (2:1). «Металлург», в свою очередь, одержал третью победу кряду после двух домашних успехов над хабаровским «Амуром» (4:2 и 2:1 в овертайме).

После этого матча «Ак Барс» с 7 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, а «Металлург» с 6 баллами располагается на второй позиции. В следующих матчах казанский клуб 14 сентября сыграет в гостях против нижегородского «Торпедо», а магнитогорцы днём ранее встретятся на выезде с омским «Авангардом».

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