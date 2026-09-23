«Нефтехимик» одержал крупнейшую победу в сезоне, разгромив «Ладу» со счётом 7:3

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашнем льду уверенно обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 7:3.

У победителей отличились Андрей Белозеров на 13-й минуте, Иван Николишин на 21-й, Герман Точилкин на 25-й, Дамир Жафяров на 33-й и 47-й, Максим Федотов и Матвей Надворный на 37-й минуте. В составе «Лады» шайбы забросили Артём Карпов на шестой минуте, Андрей Чивилёв на 41-й и Расим Шакиров на 44-й.

После восьми матчей «Нефтехимик» набрал 11 очков и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. «Лада» потерпела третье поражение подряд и с пятью очками занимает десятое место на Западе.

Следующие матчи команды проведут 25 сентября: «Нефтехимик» в гостях встретится с астанинским «Барысом», а «Лада» примет московский ЦСКА.

В других матчах дня ярославский «Локомотив» во Владивостоке одержал победу над «Адмиралом» (2:1), магнитогорский «Металлург» в гостях перестрелял уфимский «Салават Юлаев» (4:3), а ЦСКА в Хабаровске одолел местный «Амур» (2:0).