«Барыс» в Москве обыграл «Динамо» и поднялся на третье место в таблице КХЛ

Московское «Динамо» потерпело поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги, уступив астанинскому «Барысу» со счётом 1:4. Встреча прошла в столице России и завершилась уверенной гостевой победой казахстанской команды.

Счёт в матче был открыт на 23-й минуте, когда Гарретт Пилон вывел гостей вперёд. Спустя одиннадцать минут он же оформил дубль, увеличив преимущество «Барыса» до двух шайб. Бело-голубые смогли ответить лишь одним голом: на 28-й минуте Никита Коростелёв сократил отставание, однако переломить ход встречи хозяевам не удалось: Джейк Масси на 46-й минуте забросил третью шайбу гостей, а точку в матче поставил Джастин Бэйли, поразивший ворота «Динамо» на 59-й минуте и установивший окончательный счёт — 4:1.

Благодаря этой победе «Барыс» поднялся на третью строчку турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 10 очков в семи проведённых матчах. Московское «Динамо» с восемью баллами после восьми встреч располагается на шестом месте Западной конференции.

В следующих играх «Барыс» 25 сентября примет на домашней арене нижнекамский «Нефтехимик», а бело-голубые днём ранее, 24 сентября, сыграют дома с минским «Динамо».

В других матчах игрового дня нижегородское «Торпедо» одержало крупную домашнюю победу над омским «Авангардом» со счётом 5:1, а китайский «Шанхай Дрэгонс» на своём льду переиграл екатеринбургский «Автомобилист» — 3:2.

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