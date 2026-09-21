«Организм не позволяет»: Кевин Хейс завершил карьеру после пяти матчей за «Ак Барс»

Американский нападающий Кевин Хейс объявил о завершении карьеры всего после пяти матчей за казанский «Ак Барс». Причиной 34-летний хоккеист назвал физическое состояние, которое больше не позволяет ему играть на желаемом уровне.

«Я уже не могу играть на том уровне, на котором бы хотел, организм не позволяет», — сказал Хейс на пресс-подходе.

Форвард поблагодарил хоккей за возможность приехать в Россию и «Ак Барс» за предоставленный шанс. При этом он признал, что не смог помочь казанской команде так, как рассчитывал.

Хейс присоединился к клубу перед сезоном КХЛ-2026/27. По данным «БИЗНЕС Online», его годовой контракт предусматривал зарплату в 80 миллионов рублей. За пять матчей регулярного чемпионата американец не набрал ни одного очка.

До переезда в Россию Хейс провёл 12 сезонов в НХЛ. На его счету 805 матчей в регулярных чемпионатах и ещё 56 встреч плей-офф, в которых он суммарно набрал 472 очка — 193 гола и 279 результативных передач.

Ранее Life.ru рассказывал о переходе Хейса в «Ак Барс». В конце августа казанский клуб заключил с экс-форвардом «Питтсбурга» контракт до 31 мая 2027 года, однако спустя менее месяца после дебюта американец решил закончить карьеру.